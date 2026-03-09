Matan a un hombre con arma de fuego en Santa Catarina

Autoridades solicitaron cámaras de videovigilancia de casas aledañas que apuntaban a la zona exacta para dar con los responsables

En un ataque con al menos 10 detonaciones de arma de fuego, un hombre fue asesinado en un domicilio de la colonia Las Sombrillas, en Santa Catarina.

Hombre es asesinado a balazos en la colonia Las Sombrillas

La víctima, identificada como Francisco Rivera, de 45 años, presentaba dos impactos de bala en el abdomen.

Trascendió que no habitaba en el inmueble, pero que era familiar de los propietarios y se encontraban en una reunión en el porche al momento del ataque.

Ataque ocurrió durante los primeros minutos del domingo

El atentado, del que no se precisaron características de los responsables, ocurrió sobre el cruce de Cañón de Santa Cruz y San Pedro Paraná, durante los primeros minutos del domingo.

La víctima habría salido de la casa tras ser baleado y terminó por morir sobre la vía pública, aproximadamente a dos metros de la entrada del domicilio.

Autoridades localizan indicios en la vivienda

Ante el reporte de los disparos, personal de Protección Civil de Santa Catarina se desplegó al sitio, pero solo pudieron confirmar que el hombre no presentaba signos vitales.

Al menos dos proyectiles impactaron en la fachada de la vivienda durante la ráfaga.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron para levantar los indicios.

Trascendió que, como parte de las pruebas, solicitaron cámaras de videovigilancia de casas aledañas que apuntaban a la zona exacta desde donde se habrían efectuado los disparos.