Matan a joven de 24 años en Monterrey: detienen a su pareja

Un joven de 24 años fue localizado sin vida en Burócratas Municipales, Monterrey. Una mujer fue detenida como principal sospechosa del homicidio

Un joven de 24 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio de la colonia Burócratas Municipales, en Monterrey.

El reporte fue recibido alrededor de las 04:50 horas de este sábado, en un inmueble ubicado sobre la calle Derecho Sindical.

Al lugar acudieron detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes confirmaron el fallecimiento de Víctor Manuel Sánchez.

De acuerdo con la información preliminar, el joven presentaba lesiones provocadas por un arma blanca. En el sitio fue localizado un cuchillo, que quedó bajo resguardo como indicio.

Durante las primeras diligencias, elementos de Fuerza Civil detuvieron en el lugar a una mujer, quien quedó a disposición de las autoridades como la principal sospechosa de este homicidio.