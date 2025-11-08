Matan a hombre en Laderas del Mirador en Monterrey

El hombre fue sorprendido por un sujeto que se desplazaba a bordo de un vehículo. Tras alcanzarlo, el agresor le disparó en repetidas ocasiones

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del jueves mientras caminaba por calles de la colonia Laderas del Mirador, al sur de Monterrey, en un hecho que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y conmoción entre los vecinos del sector.

El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Camerún y Paseo del Acueducto, donde, de acuerdo con versiones de testigos, el hombre fue sorprendido por un sujeto que se desplazaba a bordo de un vehículo. Tras alcanzarlo, el agresor le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar a toda velocidad del lugar.

Vecinos de la zona relataron que escucharon al menos cuatro detonaciones y, al salir de sus viviendas, observaron a la víctima tendida sobre la banqueta, sin poder moverse. Algunos de ellos llamaron a los números de emergencia para pedir ayuda, mientras otros intentaban identificar al hombre, quien no era reconocido por la mayoría de los residentes.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron minutos más tarde y, pese a los intentos por brindarle atención, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las heridas que presentaba. Según los primeros reportes, la víctima tenía aproximadamente 30 años y recibió al menos dos impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en la espalda.

En la escena fueron localizados varios casquillos percutidos, presuntamente de arma corta, los cuales fueron asegurados por peritos criminalistas como parte de las diligencias iniciales. El cuerpo, que yacía boca abajo sobre la banqueta, vestía una playera roja y un pantalón de mezclilla, y fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia y su posterior identificación.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones recorrieron las calles del sector en busca de cámaras de vigilancia que pudieran haber captado el momento del ataque o el trayecto del vehículo en el que huyó el agresor.

Hasta el cierre de la edición, la víctima no había sido identificada y tampoco se había reportado la detención de alguna persona relacionada con el crimen.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si el ataque estuvo relacionado con algún conflicto personal o con actividades delictivas, hipótesis que aún se encuentran bajo análisis.