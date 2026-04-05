Matan a hombre con presuntos vínculos delictivos en Valle Soleado

El ataque a balazos habría sido perpetrado por hombres armados que llegaron directamente contra la víctima, la noche del miércoles

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del miércoles abril en calles de la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe, en un ataque directo registrado en plena vía pública.

La agresión fue reportada alrededor de las 20:40 horas en el cruce de Valle Grande y Valle Morelia, donde vecinos alertaron por múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos policiacos localizaron a un hombre tendido sobre la vía pública con heridas de bala.

Paramédicos que acudieron para brindarle atención médica confirmaron en el lugar que la víctima ya no contaba con signos vitales, tras presentar al menos tres impactos de arma de fuego.

De manera extraoficial, el fallecido fue identificado como Juan Carlos Herrera, de 32 años de edad.

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque habría sido perpetrado por hombres armados que llegaron directamente contra la víctima, lo que refuerza la línea de una agresión dirigida.

Fuentes policiales indicaron que el ahora fallecido presuntamente estaba relacionado con actividades ilícitas en la zona, particularmente con la venta de droga, además de contar con antecedentes por delitos como robo y contra la salud.

Incluso, se informó que había sido detenido en julio del año pasado por su probable participación en hechos delictivos.

La escena del crimen fue acordonada mientras peritos recababan evidencias, en tanto que agentes ministeriales continúan con las investigaciones para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.