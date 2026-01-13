Matan a hombre a machetazos tras presunta riña en San Pedro

Elementos de seguridad confirmaron que la víctima presentaba múltiples lesiones por objeto punzocortante, así como la amputación de una extremidad

La Fiscalía General de Justicia investiga un ataque con arma blanca ocurrido la noche del lunes en San Pedro, donde un hombre perdió la vida tras una presunta riña registrada sobre avenida Morones Prieto.

Reporte al 911 movilizó a cuerpos de seguridad

De acuerdo con los primeros informes, alrededor de las 20:40 horas se recibió una llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre una persona gravemente herida a la altura del número 691, en la zona de Los Sauces.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que la víctima presentaba múltiples lesiones por objeto punzocortante, así como la amputación del brazo derecho, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos.

Presunta riña habría originado la agresión

Testigos señalaron que el hecho se habría derivado de una riña, durante la cual uno de los involucrados portaba un machete con el que presuntamente agredió a Fernando Díaz, de 65 años, quien ya no presentaba signos vitales al momento de la atención.

Fiscalía realiza diligencias en el lugar

El área fue acordonada para la preservación de indicios y, posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes y recabar testimonios que permitan esclarecer los hechos conforme al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.