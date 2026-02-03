Matan a hombre a golpes en El Carmen; hay un detenido

La víctima no fue identificada y el presunto agresor fue detenido en el lugar; autoridades investigan el motivo del ataque ocurrido en Los Prados

Un hombre murió luego de presuntamente ser golpeado por otro individuo la noche del lunes en la colonia Los Prados, en el municipio de El Carmen, Nuevo León.

El hecho fue reportado poco después de las 20:30 horas en una brecha ubicada en una zona cercana a las avenidas Arco del Triunfo y Fidel Velázquez. En ese punto, un hombre fue agredido y quedó tendido en el lugar tras recibir múltiples golpes.

Paramédicos confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. La víctima permanece en calidad de no identificada y vestía una camiseta blanca, pantalón de mezclilla claro y tenis en color verde.

En el sitio fue asegurado un sujeto que presuntamente se encontraba agrediendo al hoy occiso con una tabla al momento de la llegada de los oficiales.

De manera preliminar, el detenido fue identificado como Guillermo, de 27 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme al principio de presunción de inocencia.

Hasta el momento no se ha informado el motivo de la agresión, por lo que el caso continúa bajo investigación.

Elementos de la policía municipal de El Carmen atendieron el reporte, realizaron la detención y resguardaron el área, mientras personal ministerial llevó a cabo las diligencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.