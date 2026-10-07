Matan a golpes a hombre junto a las vías del tren en San Nicolás

El fallecido, identificado por vecinos como 'Tony', se desempeñaba como carretonero y era conocido en la colonia Carmen Romano y sectores aledaños

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Un hombre de entre 35 y 40 años, identificado extraoficialmente como Antonio, conocido por vecinos como “Tony”, fue localizado sin vida y con aparentes huellas de violencia a un costado de las vías del tren, en la colonia Carmen Romano, en el municipio de San Nicolás.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, a la altura de las calles Batallón de San Blas y Escoceses, cerca de los límites con la colonia Lagos de Chapultepec.

De acuerdo con vecinos del sector, “Tony” se desempeñaba como carretonero y era conocido en la colonia Carmen Romano y sectores aledaños. Desde temprana hora acostumbraba salir a bordo de su triciclo para recorrer las calles de la zona y, antes de las 9:00 de la mañana, solía regresar a su domicilio, ubicado sobre la calle Escoceses, en la colonia Lagos de Chapultepec.

Según los primeros testimonios recabados en el lugar, el hombre habría sido atacado cuando intentaba cruzar las vías del tren para regresar a su domicilio. Presuntamente, una o varias personas lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el sitio.

Vecinos de las calles Libaneses y Postal observaron al hombre sobre el suelo y solicitaron el auxilio de las autoridades. Al lugar acudieron elementos de la Policía de San Nicolás, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó las investigaciones correspondientes y recolectó indicios que pudieran ayudar a establecer cómo ocurrió el ataque, así como identificar al o los responsables.

La víctima vestía un pantalón color café claro y una camiseta azul.

Minutos más tarde, el cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia correspondiente y continuar con las investigaciones.

Un elemento que podría resultar relevante para esclarecer los hechos es que, frente al sitio donde fue localizado el hombre, al menos un domicilio cuenta con cámaras de seguridad. Dichas cámaras podrían haber registrado el momento del ataque o los instantes previos, por lo que las grabaciones podrían ser analizadas por las autoridades.