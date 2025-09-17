Matan a dos durante ataques armados en García

Los dos crímenes, ocurridos en plena noche de festejos patrios, generaron un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad

En la antesala de las celebraciones por el Grito de Independencia, el municipio de García se vio sacudido por una jornada violenta que dejó como saldo dos hombres asesinados en hechos distintos ocurridos con apenas unos minutos de diferencia.

El primer caso se registró durante la noche del lunes en la colonia Miguel Hidalgo, donde un hombre fue atacado a balazos en plena vía pública.

La víctima, identificada como Juan Carlos Martínez, de 37 años, y de oficio mecánico, fue trasladada de urgencia por familiares y vecinos a la Clínica Supera, ubicada en la colonia Riberas de Capellanía. Sin embargo, poco después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

De manera casi simultánea, otra movilización policiaca se reportó en la colonia Valle de Lincoln, también en García.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados ingresaron a un domicilio situado en el cruce de Valle de Bravo y Valle de California, donde ejecutaron a un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades.

Los dos crímenes, ocurridos en plena noche de festejos patrios, generaron un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad, que permanecieron en los puntos de ataque para resguardar la zona y levantar evidencias. Hasta el momento, no se ha confirmado si ambos hechos están relacionados entre sí.

La Fiscalía del Estado inició las indagatorias correspondientes con el fin de establecer la mecánica de los hechos y dar con los responsables de esta doble jornada violenta que marcó el inicio de las celebraciones en García.