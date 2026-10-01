Matan a dos a balazos en carretera rumbo a Galeana

Uno de los heridos fue identificado como Heriberto Padron Mendoza, de entre 40 y 50 años de edad aproximadamente; la otra víctima no fue identificada

En un ataque a balazos que se registró durante esta madrugada en Galeana, dan cuenta de la muerte de dos personas en un lateral de la carretera 57.

De acuerdo a la información preliminar, las autoridades señalaron que los hechos ocurrieron en el Ejido San Roberto alrededor de las 3 de la madrugada de este día.

Informaron que fue el kilómetro 132 de la carretera 57 en el ejido llamado San Roberto.

Una fuente policiaca señaló que los elementos que se movilizaron al lugar después del reporte de detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, se percataron de dos personas heridas por disparos de arma de fuego, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al momento en que arriban los cuerpos de emergencia en el ejido San Roberto, se percatan de que las dos personas ya no contaban con signos de vida.

Uno de los heridos fue identificado como Heriberto Padron Mendoza, de entre 40 y 50 años de edad aproximadamente.

El segundo hombre que perdió la vida en el ataque se trata de una persona de entre 20 y 25 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla y playera negra y se encontraba sin calzado.

El lugar fue asegurado por las autoridades policiacas y en espera de la llegada de elementos periciales y agentes ministeriales.