Matan a balazos a hombre en un taller de Montemorelos

El hombre fue atacado al filo de las 16:00 horas afuera del taller donde trabajaba y perdió la vida en el interior de un domicilio cercano

Un hombre fue asesinado al ser atacado a balazos en las inmediaciones de una vulkanizadora en la colonia Las Adjuntas, en el municipio de Montemorelos.

La agresión ocurrió al filo de las 16:00 horas frente a la Empacadora Mavi, en una vulcanizadora ubicada en el tramo que conecta con la avenida Las Adjuntas y 16 de Septiembre.

Según fuentes policiales, el hombre identificado como Fernando Suárez, conocido en la zona como “El Gogote”, perdió la vida en el interior de un domicilio cercano al taller donde trabajaba.

Según testigos, un vehículo pasó por el lugar y disparó en al menos 10 a 11 ocasiones contra la víctima. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado sobre los posibles responsables del ataque.

Elementos del Departamento de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar evidencias. Mientras tanto, agentes ministeriales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

El área permanece resguardada mientras las autoridades trabajan en las primeras diligencias del caso.