Matan a balazos a hombre durante ataque en calles de García

Un hombre de 33 años fue asesinado a balazos en la colonia Héroes de Capellanía, en García. La Fiscalía investiga el ataque ocurrido durante la madrugada.

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Un hombre fue asesinado a balazos durante las primeras horas de este martes en la colonia Héroes de Capellanía, en el municipio de García, hecho que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y de servicios periciales.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana sobre las calles Bosques de Suecia y Bosque de Ottawa. La víctima, identificada de manera extraoficial como Inocencio Hernández, de aproximadamente 33 años de edad, presuntamente caminaba acompañado de su pareja cuando fue interceptado por dos hombres que le dispararon en repetidas ocasiones para después escapar del lugar.

Las primeras líneas de investigación señalan que el hombre presuntamente se dirigía a comprar sustancias ilícitas cuando ocurrió la agresión. Vecinos también refirieron de manera preliminar que la víctima se dedicaba a recolectar materiales reciclables y que presuntamente tenía problemas de adicción, además de que habitaba una vivienda invadida en el sector. Estas versiones aún no han sido confirmadas por la autoridad.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido sobre la vía pública junto a algunas de sus pertenencias, mientras que su pareja resultó ilesa. Paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron la zona para preservar la escena, mientras personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes. Será la autoridad quien determine el móvil del crimen y confirme oficialmente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.