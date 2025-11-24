Mata a su pareja al defender a su hijo en Cadereyta

El incidente ocurrió durante una discusión familiar en la colonia Lázaro Cárdenas; la mujer fue detenida mientras se esclarecen los hechos

Una mujer quedó bajo investigación luego de que su pareja perdiera la vida durante un ataque con arma blanca la noche de este domingo en la colonia Lázaro Cárdenas, en Cadereyta Jiménez, donde, según versiones preliminares, la situación se habría detonado mientras defendía a su hijo en medio de un contexto de violencia familiar.

El hecho ocurrió al filo de las 20:00 horas en el interior de un establecimiento conocido como Abarrotes González, ubicado sobre la calle Carlos Salazar, cerca del cruce con Modesto Arreola, donde vecinos reportaron una discusión que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, la mujer habría intervenido presuntamente para proteger a su hijo en medio de una discusión familiar que escaló dentro del establecimiento. Vecinos del sector mencionaron que la pareja mantenía un historial de conflictos y presunta violencia doméstica, situación que ya había generado inquietud en la comunidad.

El fallecido fue identificado de manera extraoficial como Héctor, de aproximadamente 30 años de edad. Personal pericial acudió al lugar para levantar evidencia y establecer la mecánica de los hechos, mientras que agentes ministeriales recabaron testimonios que permitan determinar con precisión cómo se desarrolló el incidente.

La mujer fue asegurada en el lugar por policías municipales y posteriormente puesta a disposición de las autoridades ministeriales, quienes realizan las indagatorias para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y determinar su situación jurídica.