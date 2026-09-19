Mata a rival en riña en Ciénega de Flores; lo capturan

El detenido presuntamente golpeó con barrote de madera a la víctima, quien murió horas más tarde mientras convalecía en un hospital

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejercieron acción penal, mediante orden de aprehensión, contra Marco

"N", de 47 años de edad, por haber matado a un rival en una riña en el municipio de Ciénega de Flores.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se le notificó al interior de un centro de Reinserción Social Estatal.

Está a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Homicidios, con apoyo de detectives de la AEI, documenta la presunta participación del señalado por homicidio y lesiones graves.

Los hechos ocurrieron durante una riña el 1 de septiembre de 2026, frente a un domicilio de la colonia Real del Sol, en ese municipio.

El detenido y la víctima pelearon a golpes y con objetos contundentes, entre éstos un barrote de madera, con el que el presunto homicida golpeó en la cabeza a su rival para de inmediato retirarse.

La víctima quedó lesionada en el suelo, siendo trasladada a un hospital para recibir atención médica; y al día siguiente, personal médico notificó su fallecimiento.

El cuerpo sin vida fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se dictaminó la causa de muerte por contusión profunda de cráneo.