Mata a hombre a balazos en Guadalupe y es detenido

Raúl “N” fue notificado de la orden judicial al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanece internado

Un hombre fue detenido por agentes ministeriales luego ser identificado como presunto responsable del homicidio de una persona tras un ataque a balazos, en el municipio de Guadalupe.

El ahora detenido fue identificado como Raúl “N”, de 41 años de edad.

El crimen ocurrió el 20 de febrero de 2026, en la colonia La Joya.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, identificada como Luis, de 48 años, se encontraba al interior de un domicilio cuando arribó un vehículo que redujo su velocidad.

Del lado del copiloto descendió el ahora detenido, quien portaba un arma de fuego larga y disparó en repetidas ocasiones hacia el interior de la vivienda.

La agresión se habría cometido luego de que la víctima se negara a trabajar para un grupo delictivo.

Tras el ataque, Luis murió en el lugar, mientras que el agresor regresó al vehículo, donde lo esperaba otro sujeto, para huir del sitio.

Las indagatorias fueron realizadas por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público especializado en homicidios, quienes reunieron los datos de prueba para solicitar la orden de aprehensión.

Raúl “N” fue notificado de la orden judicial al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanece internado y a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al SEMEFO, donde un perito determinó que la causa de muerte fue por múltiples impactos de arma de fueg