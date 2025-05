¡Más que un héroe! Padre salva a su hija de ser atropellada

Un padre de familia se convirtió en un héroe tras arriesgar su integridad para salvar a su hija de ser atropellada en la colonia Moderna, en Monterrey.

Con un "te amo", la pequeña agradeció a su papá, quien se convirtió en su héroe tras arriesgar su integridad para salvarla.

Israel Sánchez nos comenta cómo fue que se dio ese momento.

“Mi esposa iba a cambiar a la niña, entonces mi niño fue a comprar una bolsita para echar el pañalito. En ese momento que la va a cambiar mi esposa le suelta la mano para sacar el pañal, pero como que la niña dijo mis hermanos están enfrente tengo que ir con ellos”, explicó.

En imágenes captadas por una cámara de vigilancia de un negocio cercano, se observa a la menor de 2 años intentar cruzar la calle para llegar con sus hermanos, sin percatarse del recorrido de un automóvil blanco, es ahí donde Israel se da cuenta de la situación y reacciona de manera rápida.

"Acelero el paso, siento la presencia del carro y pues intenté alcanzarla, pero ahí fue donde ya me tropiezo y caigo".

Esta caída, le provocó lesiones.

"Me dijieron que traigo un esguince en dos costillas, que probablemente uno de los pulmones se me ponchó, pero me harán estudios para revisar que sea o no sea”.

Sin embargo, a Israel no le importan estos golpes, ya que su mayor premio es el bienestar de su pequeña.

La historia de Israel nos hace recordar que el amor de padre es mucho más fuerte que cualquier adversidad que se pueda afrontar, el proteger esa sonrisa de un hijo es algo que brinda una recompensa que ni la mayor riqueza del mundo podría dar.

