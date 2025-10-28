Más que un alimento, simboliza pan de muerto el ciclo de la vida

Toda una tradición es la elaboración del pan de muerto, el cual se empieza a vender con varias semanas de anticipación a la celebración

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El pan de muerto es una rica tradición… y su elaboración ya comenzó en la ciudad, en vísperas del Día de Difuntos.

Aunque aún faltan días para celebrar la tradición milenaria de honrar la memoria de quienes ya se nos adelantaron en el camino, la preparación del pan de muertos ya inició.

El caso es disfrutar por más días de este alimento dulce y esponjoso con el que todos se deleitan.

En la Panadería La Superior, en el centro de Monterrey, ya lo están horneando desde el pasado 1 de octubre.

Jéssica Cuéllar, representante de esta icónica panadería, dice que la elaboración del pan de muerto es ya toda una tradición en este negocio.

Los panaderos se esmeran para ofrecer el mejor sabor y brindar la mejor presentación.

Los precios son diversos, según sea el tamaño de cada pieza.

Y a deleitarse con este rico producto.