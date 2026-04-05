Más que futbol... los seguidores de Irak dejaron huella en NL

Los visitantes iraquíes generaron escenas virales, turismo y convivencia en Monterrey después de clasificar al Mundial, destacando la hospitalidad regia

El paso de los iraquíes en Nuevo León fue más que futbol; el choque cultural propició escenarios de romance, comicidad e incluso de turismo, dejando la entidad a la vista de la sociedad de Medio Oriente con una ventana mundialista.

Y es que en redes sociales salieron distintas situaciones donde la afición de Irak causó revuelo antes y después de la justa deportiva de ayer contra Bolivia, donde su selección conquistó más que la cancha.

Uno de los casos más sonados fue una serie de fotografías donde un integrante de la porra iraquí fue captado besándose con una joven mexicana dentro de un círculo de aficionados.

La clasificación de Irak, que venció a Bolivia para quedarse con el último boleto al Mundial, desató celebraciones tanto en el estadio como en un hotel de San Pedro Garza García, donde el equipo fue recibido con festejos.

Este ambiente, marcado por la pasión de los aficionados, fue visto como un adelanto de la fiesta que se espera el próximo 11 de junio cuando arranque el evento mundialista.

Hubo otros aficionados que resultaron ser personalidades de internet en aquel país y visitaron diferentes puntos turísticos como La Huasteca, Macroplaza, Barrio Antiguo, entre otros.

En general, los extranjeros resaltaron la hospitalidad de los regios, al señalar que recibieron un trato amable y un servicio destacado durante su estancia.

El combinado iraquí logró su pase al Mundial tras vencer a Bolivia en un partido disputado en el Estadio Monterrey. Con este resultado, Irak quedó ubicado en el Grupo I, donde enfrentará a Francia, Senegal y Noruega.