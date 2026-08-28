Más de un millón vuelven a clases en NL este lunes

Más de 49,000 docentes recibirán y atenderán a las y los estudiantes durante el nuevo ciclo escolar, en una red de más de 6,000 escuelas de educación básica

Después del periodo vacacional de verano, cerca de un millón 28 mil estudiantes regresarán este lunes 31 de agosto a las aulas informó el gobierno de Nuevo León, con el arranque del ciclo escolar 2026-2027 en planteles públicos y particulares de educación básica.

El regreso a clases marcará nuevamente el movimiento cotidiano en escuelas de los distintos municipios de la entidad, con miles de familias retomando sus actividades escolares y laborales a partir de este lunes.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Nuevo León, serán más de 49,000 maestras y maestros los encargados de recibir y atender a las y los estudiantes durante el nuevo ciclo escolar, en una red de más de 6,000 escuelas de educación básica.

El inicio del ciclo representa también el regreso a las actividades académicas después del receso escolar, por lo que la dependencia estatal llamó a la comunidad educativa a retomar de manera ordenada las labores en los planteles.

El calendario oficial establece 185 días efectivos de clases para el ciclo escolar 2026-2027.

Las actividades académicas comenzarán este lunes 31 de agosto y está previsto que concluyan el 9 de julio de 2027, conforme al calendario establecido para las escuelas de educación básica.

Durante este periodo, estudiantes, docentes y personal educativo retomarán las actividades correspondientes a los distintos niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Llaman a extremar precauciones

Ante el regreso de miles de estudiantes a las escuelas, la Secretaría de Educación hizo un llamado a los automovilistas a extremar precauciones en las zonas escolares, particularmente durante los horarios de entrada y salida.

La dependencia pidió respetar los límites de velocidad y conducir con especial atención en los alrededores de los planteles, donde se espera una mayor presencia de peatones, estudiantes y vehículos durante las primeras horas de la jornada.

El llamado busca reducir riesgos y favorecer un regreso a clases seguro para niños, adolescentes, padres de familia, docentes y personal educativo.

La Secretaría de Educación también puso a disposición de la comunidad educativa el correo electrónico direccion.drms@uienl.edu.mx, mediante el cual podrán reportarse anomalías detectadas en los planteles durante el periodo vacacional o situaciones relacionadas con el inicio del nuevo ciclo escolar.

De esta manera, las autoridades buscan mantener un canal de comunicación para atender posibles incidencias que pudieran afectar el funcionamiento de las escuelas.

Con el regreso de más de un millón de estudiantes, Nuevo León inicia así el ciclo escolar 2026-2027, que se extenderá durante poco más de 10 meses y contempla 185 días de actividades académicas.

El calendario oficial puede consultarse en el portal del Gobierno de Nuevo León, donde se encuentran las fechas correspondientes al ciclo escolar.