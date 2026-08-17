Más de 700 niños viven cierre de 'Veranito Juárez Mundialista'

También participaron en dinámicas relacionadas con la prevención, la seguridad, el cuidado ambiental y los servicios que brinda el Gobierno Municipal

Con una jornada de convivencia, juegos y diversión, el municipio de Juárez clausuró el programa “Veranito Juárez Mundialista 2026”, que durante cuatro semanas ofreció actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas para más de 700 niñas y niños de entre 6 y 12 años.

La alcaldesa Mónica Oyervides Acosta encabezó el evento de clausura, realizado en el Espacio de Unidad Magdalenas, donde convivió con las familias participantes y destacó la importancia de generar espacios seguros y gratuitos para que las infancias disfruten del periodo vacacional.

La celebración incluyó un espectáculo interactivo, concursos, una rifa, lluvia de pelotas y balones, además de inflables acuáticos y otras actividades recreativas que animaron a las familias.

“Estos eventos tienen como propósito ofrecer alternativas gratuitas de esparcimiento en entornos seguros, donde las infancias puedan convivir y fortalecer valores que contribuyan a su desarrollo integral”, expresó la alcaldesa.

Cuatro semanas de aprendizaje y convivencia

Durante las cuatro semanas del programa, las niñas y los niños participaron en actividades enfocadas en la convivencia, el aprendizaje, la prevención, la seguridad y el cuidado del medio ambiente.

Como parte de las experiencias, recibieron capacitación en primeros auxilios con elementos de Protección Civil y conocieron el trabajo de la Unidad K9.

También participaron en dinámicas relacionadas con la prevención, la seguridad, el cuidado ambiental y los servicios que brinda el Gobierno Municipal.

Recorridos educativos y actividades recreativas

El programa incluyó además paseos recreativos y educativos al Papalote Museo del Niño, 3 Museos, el Museo de Ciencias de la UANL y el Parque La Pastora, así como funciones de cine.

“Más allá de las actividades, buscamos que cada niña y cada niño se llevara una experiencia bonita, que aprendiera algo nuevo y que descubriera que también puede divertirse mientras conoce el trabajo que realizan las distintas áreas del Municipio." "Ver cómo participaron, cómo se integraron y la emoción con la que vivieron cada actividad fue, sin duda, una de las mayores satisfacciones de este programa”, señaló Oyervides Acosta.

La clausura se desarrolló en un ambiente de kermés, con tamales, paletas de hielo y aguas frescas para las familias asistentes.

Como reconocimiento por su participación, cada niña y niño recibió una gorra, un termo conmemorativo y una medalla.

Al evento acudieron la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Ana Karen Tamez Fernández, y la directora del DIF Municipal, Victoria García Cavazos.

Con el cierre de “Veranito Juárez Mundialista 2026”, el gobierno municipal indicó que concluyó cuatro semanas de actividades orientadas a promover la sana convivencia, la inclusión y el desarrollo integral de las infancias durante el periodo vacacional.