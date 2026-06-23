Más de 50 mil beneficiados con programa 'Liquida Ahorra' de AyD

Busca beneficiar a más de 400 mil familias que presenten un adeudo de cuatro meses o más, cuenten con servicio doméstico y lo liquiden en una sola exhibición

A dos semanas del arranque, Agua y Drenaje regularizó este lunes a más de 50 mil usuarios por el programa "Liquida Ahorra", en el que se ofrecen diversos descuentos que van desde el 50% hasta el 90%.

Con esta iniciativa se busca beneficiar a más de 400 mil familias que presenten un adeudo de cuatro meses o más, cuenten con servicio doméstico y lo liquiden en una sola exhibición.

Una gran parte de los usuarios pertenecientes a los municipios de Monterrey y Juárez que acudieron a regularizarse lo hicieron por medio de brigadas móviles, cajas, cajeros automáticos, aplicación móvil, página web o las propias oficinas de la paraestatal.

Con esta campaña, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey reiteró la invitación para aquellos usuarios que registran retraso en su pago, a ponerse al corriente y aprovechar los grandes descuentos que ofrece el programa.

El programa "Liquida Ahorra" estará vigente solo durante el verano.