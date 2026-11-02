Más de 4 mil personas acuden a regularizar vehículos en Escobedo

Como parte de las facilidades disponibles durante octubre y noviembre, los propietarios de vehículos foráneos pudieron acceder a diversos beneficios

El Instituto de Control Vehicular (ICV) atendió a más de 4 mil personas durante la Brigada Especial de Vehículos Foráneos, en el municipio de Escobedo.

Durante la jornada, cientos de ciudadanos acudieron para regularizar sus vehículos y realizar trámites como cambio de placas foráneas, renovación de licencias y cambio de propietario, aprovechando los descuentos ofrecidos por la dependencia.

La atención comenzó a las 8:00 horas y contó con 50 asesores vehiculares y más de 200 trabajadores del Instituto, quienes operaron a su máxima capacidad para mantener el flujo de contribuyentes.

Largas filas de hasta 500 personas durante la madrugada en Escobedo

La afluencia comenzó desde las primeras horas del sábado. Antes de la apertura oficial, las autoridades registraron más de 500 personas formadas y alrededor de 200 vehículos en espera de realizar sus trámites.

El director general del ICV, Carlos Comsille Villarreal, reconoció la respuesta de la ciudadanía y destacó que estas brigadas buscan acercar los servicios gubernamentales a las familias de Nuevo León.

“En el Instituto estamos cada vez más comprometidos con realizar actividades que nos ayuden a acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía, facilitar el acceso a los trámites y promover una atención accesible para las familias. Estamos convencidos de que un gobierno se construye haciendo la vida más fácil y sencilla a la ciudadanía, y eso es precisamente lo que hoy estamos haciendo al acercarles estos beneficios”, refirió.

Al evento también acudió el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, quien destacó la colaboración entre ambas dependencias para acercar este tipo de servicios a la población.

¿Qué descuentos ofreció el Instituto de Control Vehicular?

Como parte de las facilidades disponibles durante octubre y noviembre, los propietarios de vehículos foráneos pudieron acceder a los siguientes beneficios:

100% de descuento en el cambio de propietario.

Cuota única de $5,865 pesos para el alta de vehículos.

El Instituto señaló que estas acciones forman parte de las estrategias para facilitar la regularización del padrón vehicular y ofrecer alternativas para que los ciudadanos mantengan en regla la documentación de sus automóviles.