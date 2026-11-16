Después del sorteo, los jóvenes deberán acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento para obtener el sello de sus cartillas

Más de 200 jóvenes de la Clase 2008 y remisos participaron en el Sorteo Anual de Conscriptos 2026 de Guadalupe, donde se definió quiénes realizarán el adiestramiento militar y quiénes continuarán el trámite de su cartilla bajo la modalidad correspondiente a bola negra.

La secretaria del Ayuntamiento, Laura Paula López, encabezó la jornada, en la que también estuvo presente el capitán primero de Infantería Cristian Alejandro Ojeda Zavala, inspector de zona de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sorteo define participación en el adiestramiento

Los participantes fueron incluidos en una tómbola con bolas blancas y negras. De acuerdo con la información municipal, la bola blanca corresponde a quienes deberán realizar el adiestramiento militar, mientras que la negra permite continuar el procedimiento sin esa actividad.

Durante el encuentro, López destacó la coordinación con las Fuerzas Armadas para orientar a los jóvenes y facilitar el proceso de reclutamiento. También señaló que esta etapa permite reforzar valores adquiridos en la familia y la escuela.

Sellado de cartillas inicia el 15 de diciembre

Después del sorteo, los jóvenes deberán acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento para obtener el sello de sus cartillas.

El periodo de atención será del 15 de diciembre de 2026 al 15 de enero de 2027, de 8:00 a 15:00 horas, conforme al calendario informado por el Ayuntamiento.