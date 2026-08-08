Más de 20 mil usuarios serán afectados con cortes de luz

CFE anuncia un corte masivo de luz en Juárez durante la madrugada del sábado para realizar trabajos de modernización en la red eléctrica.

Más de 20,000 usuarios de Juárez tendrán una suspensión programada del servicio eléctrico durante la madrugada de este sábado, debido a trabajos de ampliación de capacidad en la Subestación Juárez Norte, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte está previsto de 03:00 a 05:00 horas y afectará a las colonias Lamosa, Valle de Santa María, Lomas Anzures y Los Manantiales, así como a los ejidos Francisco Villa, El Sabinal y 2 Amigos.

La CFE explicó que la interrupción será necesaria para realizar las maniobras de ampliación de capacidad en la subestación, con las que busca incrementar la confiabilidad de la red y atender con mayor eficiencia la demanda eléctrica durante la temporada.

De acuerdo con la empresa, los trabajos forman parte de las acciones de "modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica" en Nuevo León y permitirán mejorar la capacidad y continuidad del suministro para los usuarios de la zona.

“Estas maniobras beneficiarán a más de 20,000 usuarios del municipio de Juárez al incrementar la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico, permitiendo atender de manera más eficiente la demanda de la temporada”, señaló la CFE.

La empresa indicó que las labores se realizarán durante la madrugada para llevarlas a cabo "de forma ágil y segura, tanto para el personal técnico como para la ciudadanía".

Con los trabajos, la paraestatal dijo que busca fortalecer la infraestructura de la Subestación Juárez Norte y mejorar el desempeño de la red eléctrica en esa zona del área metropolitana.

Para cualquier duda, reporte o aclaración, puede comunicarse al 071; CFE mantiene una comunicación disponible de 24 horas.