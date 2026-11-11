Más de 150 mujeres reciben mastografías gratuitas en Zuazua

La jornada del Mes Rosa permitió acercar servicios de detección a habitantes de Real de Palmas y otros sectores del municipio

Como parte de las actividades del Mes Rosa, más de 150 mujeres de General Zuazua tuvieron acceso gratuito a estudios de mastografía, gracias a la gestión del diputado federal Miguel Ángel Sánchez Rivera, quien impulsó la llegada de una Unidad Móvil de Mastografía al municipio.

Unidad móvil atendió en el Centro Comunitario de Real de Palmas

La jornada de atención se llevó a cabo del 3 al 6 de noviembre en el Centro Comunitario de Real de Palmas, donde mujeres de entre 40 y 69 años acudieron a realizarse este estudio preventivo sin costo y sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

La iniciativa tuvo como propósito facilitar el acceso a la detección oportuna del cáncer de mama, una enfermedad que representa uno de los principales problemas de salud para las mujeres en México.

A través de esta gestión, se buscó reducir las barreras económicas y de distancia que en muchas ocasiones dificultan que las mujeres puedan realizarse estudios de detección de manera oportuna.

“El cáncer de mama se combate con detección temprana. Prevenir puede hacer la diferencia”, expresó el legislador al destacar la importancia de acercar los servicios de salud a las comunidades.

Jornada acercó servicios de detección a mujeres del municipio

Esta brigada forma parte de las acciones de atención social impulsadas por Sánchez Rivera, con las que busca facilitar el acceso a servicios médicos y llevar jornadas de prevención directamente a las familias de General Zuazua.

Con la atención de más de 150 mujeres, la jornada del Mes Rosa permitió acercar servicios de detección a habitantes de Real de Palmas y otros sectores del municipio, poniendo énfasis en la importancia de la prevención y el cuidado de la salud.