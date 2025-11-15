Más de 12,000 empleados reciben 'Bono del Servidor Público'

Gobierno del Estado brindó dicho beneficio a los empleados, entre los que se contemplan a trabajadores sin sindicalización

Más de 12,000 servidores públicos recibieron este viernes el bono al servidor público por parte del Gobierno del Estado, lo que representa una erogación de 198 millones 967,000 pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado informó que 127 millones fueron pagados a 7,528 elementos policiacos y mandos superiores.

Mientras que, 52 millones 614,000 pesos correspondió a 3,006 trabajadores sindicalizados; 18,902,000 pesos para 1,811 personas no sinficalizadas.

Además, las 34 personas contratadas por honorarios recibieron un total de 400 mil pesos por concepto del Bono al Servidor Público.