Más de 10 detenidos tras derrota de Rayados vs Chivas

Según la Seguridad Pública de Guadalupe, los hechos se registraron al finalizar del partido, cuando grupos de seguidores comenzaron a confrontarse

Un grupo de aficionados de Rayados y Chivas protagonizó una pelea al término del partido afuera del Gigante de Acero por lo que autoridades municipales desplegaron un operativo para controlar la situación que dejó cinco detenidos.

¿Cómo ocurrieron los disturbios tras el partido?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, los hechos se registraron al finalizar del partido, cuando grupos de seguidores comenzaron a confrontarse en las afueras del estadio. Las discusiones escalaron rápidamente, derivando en empujones, golpes e intercambio de agresiones.

Testigos señalaron que el ambiente se tornó tenso en cuestión de minutos, ya que aún había una importante cantidad de asistentes en la zona tras la salida del inmueble. La situación generó preocupación entre familias y aficionados que se retiraban del lugar.

¿Cuántas personas fueron detenidas?

Tras la intervención de los elementos de seguridad, cinco personas fueron detenidas por el delito de violencia en espectáculos deportivos. Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad y dos adultos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar la situación legal de los involucrados, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

¿Hubo más arrestos durante el operativo?

Además de las detenciones por hechos violentos, otras nueve personas fueron arrestadas por diversas faltas administrativas durante el operativo implementado en los alrededores del estadio. Estas acciones formaron parte del despliegue preventivo y de reacción por parte de las corporaciones municipales.

El operativo permitió contener los disturbios y restablecer el orden en la zona, evitando que la situación escalara a un nivel mayor de riesgo.