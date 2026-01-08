Info 7 Logo
¡Más cortes de luz! CFE avisa suspensión de servicio el viernes

Por: Carlos Nava

07 Enero 2026, 20:32

Este corte programado tendrá una duración estimada de siete horas, iniciando a las 09:00 y restableciéndose tentativamente a las 16:00 horas

Como parte de los trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del sur del estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este viernes 9 de enero de 2026 se llevará a cabo una suspensión provisional del suministro eléctrico en diversas comunidades del municipio de Galeana.

Este corte programado tendrá una duración estimada de siete horas, iniciando a las 09:00 y restableciéndose tentativamente a las 16:00 horas.

Las zonas afectadas comprenden los ejidos La Leona, San José de Raíces, El Tepozán y San Roberto

De acuerdo con el comunicado oficial, el corte es necesario para realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la Subestación Eléctrica San Roberto.

El objetivo principal de estas acciones es optimizar la calidad del servicio y reducir las fallas en la continuidad del suministro de energía en la región.

La CFE agradece la comprensión de los usuarios ante las molestias que esto pueda ocasionar y recomienda a los habitantes de los sectores mencionados desconectar aparatos electrónicos y tomar las previsiones necesarias durante el lapso de las siete horas de trabajo para evitar afectaciones mayores en sus actividades diarias.

