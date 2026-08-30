Martha Herrera llama a la unidad en MC para 'recuperar Monterrey'

Durante su discurso, la dirigente emecista criticó el desempeño de la actual administración regia, señalando que se gobierna "de espaldas al vecino"

Durante una reunión de trabajo celebrada este sábado con la estructura directiva de Movimiento Ciudadano (MC) en la capital regia, Martha Herrera, titular de la Comisión Operativa Municipal del partido, hizo un llamado a la unidad y a la cooperación entre los liderazgos locales con miras a devolver la administración de la ciudad a la ciudadanía.

Ante consejeros estatales, integrantes de la Coordinadora Ciudadana Estatal y representantes electorales del partido, Herrera afirmó que el proyecto político debe estar por encima de aspiraciones personales. “Lo que se construye aquí es más grande que cualquiera de nosotros”, sostuvo, refrendando su respaldo al trabajo territorial en el municipio.

Cuestiona gestión municipal y opacidad

Durante su discurso, la dirigente emecista criticó el desempeño de la actual administración regia, señalando que se gobierna "de espaldas al vecino".

Como parte de los reclamos, recordó la falta de transparencia en torno al esquema de parquímetros, tema sobre el cual MC ha exigido públicamente clarificar el destino de los recursos y sus condiciones operativas sin haber recibido respuesta formal.

Herrera contrapuso esta situación con el deterioro de la infraestructura urbana en la ciudad

“Las y los ciudadanos viven con calles rotas, banquetas intransitables, luminarias apagadas, basura sin recoger y un drenaje pluvial que se desborda cada temporada. Monterrey merece un gobierno que resuelva lo básico antes de presumir lo demás”.

Asimismo, la líder municipal dio a conocer que la estructura del partido cuenta actualmente con más de 2 mil 500 Círculos Ciudadanos desplegados en diversas colonias de Monterrey. “El PRIAN dejará de gobernar Monterrey, y no va a ser por un acuerdo entre partidos. Va a ser porque los ciudadanos recuperan lo que es suyo”, aseveró.

Cierre de filas de la dirigencia estatal

El encuentro contó con la presencia de figuras clave del partido en la entidad, entre ellos Baltazar Martínez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano; Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada emecista en el Congreso de Nuevo León; y Alma Rosa Marroquín.

En su intervención, Baltazar Martínez respaldó el trabajo de la dirigente municipal e hizo un reconocimiento al ritmo de su gestión: “Con esa tendencia que lleva no tengo ninguna duda de que vamos a sacar adelante el proyecto de Monterrey”, enfatizó el líder estatal.

Al cierre de la sesión, Martha Herrera detalló los mecanismos para que la población abierta, organizaciones civiles y liderazgos comunitarios puedan sumarse a la plataforma política, reiterando la convocatoria a integrarse a la alianza ciudadana que promueve su partido en el municipio.