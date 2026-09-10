Martha Herrera impulsa liderazgo colaborativo en WESS 2026

Martha Herrera destacó la colaboración y las alianzas estratégicas para fortalecer la seguridad alimentaria durante el WESS 2026

La titular de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey, Martha Herrera, destacó la importancia de la logística, la colaboración y las alianzas estratégicas para fortalecer la seguridad alimentaria durante el WESS 2026.

Durante su participación en el Women’s Energy and Sustainability Summit (WESS) 2026 “Planeta Hambre Cero”, Martha Herrera ofreció la conferencia magistral “Liderazgo colaborativo para construir los sistemas que alimentarán al mundo”.

La especialista en Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial habló sobre la necesidad de establecer alianzas entre distintos sectores para garantizar la seguridad alimentaria y explicó el origen de Hambre Cero Nuevo León.

Herrera recordó que la iniciativa surgió como una estrategia ciudadana que reunió a empresas, universidades, organizaciones civiles, bancos de alimentos, ciudadanía y gobierno.

La especialista señaló que durante su investigación identificó tres aprendizajes que se convirtieron en los pilares de la iniciativa: el hambre requiere logística, ninguna institución puede enfrentarla por sí sola y las acciones necesitan convertirse en leyes para tener permanencia.

De acuerdo con Herrera, la colaboración entre sectores permitió construir Hambre Cero Nuevo León como una estrategia ciudadana y no únicamente como un programa asistencial.

La iniciativa registró avances en sus primeros años mediante el rescate de alimentos y la creación de un comité interinstitucional. En 2017, además, surgió la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada y Combate al Desperdicio, considerada pionera y única en México.

“Ese día el hambre dejó de ser un asunto de caridad y se convirtió en un asunto de derechos”, enfatizó Herrera.

La especialista explicó que la pandemia de covid-19 tuvo un impacto en Hambre Cero, aunque posteriormente, con su incorporación al equipo del Gobierno del Estado, la iniciativa se integró a la política social.

Actualmente, señaló, la red brinda apoyo alimentario a 351 mil personas y ha permitido rescatar al menos 22 mil toneladas de alimentos.

El rescate de alimentos también ha contribuido a evitar el equivalente a 19 mil toneladas de dióxido de carbono, por lo que Herrera destacó que combatir el hambre también representa una acción relacionada con la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

Reportan reducción de la pobreza extrema

Herrera también destacó los resultados registrados en materia de pobreza extrema en Nuevo León. Según lo expuesto durante su participación, entre 2020 y 2024 este indicador pasó de 2.1 a 0.5%.

La especialista calificó esta reducción como histórica y señaló que representa una disminución del 77% en la entidad.

De acuerdo con Herrera, un estudio de la Facultad de Economía de la UANL identificó la contribución de este sistema como una de las razones relacionadas con el avance.

Ante los resultados alcanzados, Herrera consideró fundamental continuar convocando a distintos sectores desde un propósito común y construir mecanismos de confianza.

La especialista sostuvo que una causa puede avanzar con mayor rapidez cuando deja de tener un único responsable y señaló que Hambre Cero logró convertirse en política pública y ampliar seis veces su alcance sin perder su esencia ciudadana.

Para Herrera, la confianza debe construirse mediante reglas, datos y mecanismos de gobernanza, elementos que permiten que las comunidades y las instituciones trabajen de manera coordinada.

En la conferencia magistral de WESS 2026 participaron líderes de sostenibilidad y ESG, CEOs, empresarios y directivos, además de representantes gubernamentales, organismos multilaterales, asociaciones estratégicas, instituciones financieras, inversionistas e innovadores.