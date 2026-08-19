Martes de Contratación de NL ofrece empleos para varios perfiles

La jornada se realiza de manera permanente en el tercer piso del Pabellón Ciudadano, donde los buscadores de empleo pueden conocer las vacantes disponibles

Cientos de oportunidades laborales de distintos niveles se ofrecen cada martes a través de “Martes de Contratación” informó la Secretaría del Trabajo de Nuevo León, con esta estrategia busca facilitar a las personas el acceso a empleos y vincularlas directamente con empresas.

La jornada se realiza de manera permanente en el tercer piso del Pabellón Ciudadano, donde las y los buscadores de empleo pueden conocer las vacantes disponibles, postularse a ellas y, además, incorporarse a la bolsa de empleo de la dependencia estatal para ampliar sus opciones laborales.

Jesús Castillo, uno de los asistentes a la jornada, acudió en busca de oportunidades relacionadas con el mantenimiento de edificios, área en la que cuenta con formación profesional en ingeniería.

“Desde que llegué fueron muy amables conmigo y me indicaron cómo se realiza el proceso de postulación. Me tomaron mis datos y me inscribieron a la bolsa de empleo, pues además de entrevistarme con las empresas asistentes, también me apoyarán con otras opciones laborales existentes en su base de datos”, explicó Castillo.

En esta edición participaron las empresas Sears, Izzi y Óptima Hoteles de México, que ofrecieron vacantes para distintos perfiles y niveles, informó Arturo Cavazos Leal, subsecretario de Empleo y Capacitación.

El funcionario destacó que “Martes de Contratación” representa una alternativa para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, al permitirles tener contacto directo con representantes de las empresas y recibir orientación durante el proceso de búsqueda.

La jornada se lleva a cabo todos los martes, de 10:00 a 13:00 horas, en el tercer piso del Pabellón Ciudadano.

Para conocer más sobre este y otros servicios de la Secretaría del Trabajo, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 81 2323 3264 o marcar al 070.