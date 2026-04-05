Mariscos son la opción favorita durante los días santos

La Semana Santa también se disfruta a través de la gastronomía, de poder compartir la mesa con la familia y saborear los productos del mar.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante los días santos, los mariscos se convierten en protagonistas de la mesa, con una amplia variedad de opciones para disfrutarlos tanto en restaurantes como en casa.

Carlos Candanosa, encargado de un restaurante de mariscos, señaló que esta temporada es ideal para explorar una oferta diversa de platillos, que va desde recetas tradicionales hasta preparaciones más sencillas y prácticas.

“Mira tenemos aquí en restaurante tenemos filete empanizado, camarones empanizados, ceviches de camarón de pescado, tenemos paquetes familiares muy económicos”.

¿Qué opciones de mariscos se pueden preparar en casa?

Para quienes prefieren quedarse en casa, explicó que también existen múltiples alternativas frescas y accesibles, ideales para compartir en familia durante estos días.

“Para preparar en casa, algo fresco, un buen ceviche, de filete de mojarra, un ceviche de camarón, y para que sea más vistoso y rico, se pueden agregar distintos complementos”.

¿Qué acompañamientos complementan mejor los mariscos?

Además, destacó que los acompañamientos juegan un papel importante para complementar los platillos y hacerlos más atractivos al paladar.

“Arroz, papas a la francesa, pasta, ensaladas, caldos, coctel de camarón, con los calores de aquí de Nuevo León se antoja, una tostada de ceviche, con todo eso”.

Mariscos en Semana Santa: tradición y convivencia

De esta manera, la Semana Santa también se disfruta a través de la gastronomía, con opciones que permiten mantener la tradición de consumir mariscos, compartir la mesa y saborear los productos del mar, convirtiendo cada comida en parte del descanso y la convivencia propia de la temporada.