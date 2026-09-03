Mario Soto se separa del Congreso de Nuevo León

El diputado morenista anunció que pedirá licencia para enfocarse en su trabajo y actividades directamente en el municipio de García

Tras semanas de incertidumbre sobre lo que definiría la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, este miércoles Mario Soto, diputado morenista, anunció que pedirá licencia y se separará del cargo.

Soto, quien hasta el periodo pasado se desempañaba como coordinador del Grupo Legislativo, hizo pública su decisión mediante un comunicado.

En el escrito, el legislador argumentó que separación del cargo responde a la intención de concentrar sus actividades de trabajo de manera directa en el municipio de García.

“Esta decisión no significa alejarme de García. Al contrario representa la oportunidad de dedicar todo mi tiempo, esfuerzo y capacidad a seguir directamente a nuestra gente”, expresó.

“Hoy cierro una etapa en el Congreso, pero no cierro mi compromiso con García”.

Soto estaba bajo un procedimiento sancionador por Morena derivado que su inasistencia a una sesión de la Comisión Anticorrupción en la que avanzó un juicio político promovido por el partido contra del gobernador Samuel García.

Está proceso derivó a que el legislador renunciara el 15 de junio a la coordinación de la bancada y hoy se consumó la separación del Congreso.