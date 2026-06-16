Mario Soto renuncia a coordinación de bancada de Morena

En su comunicado, aseguró que respaldará a la compañera o compañero que asuma el liderazgo del Grupo Legislativo en el Congreso local

Mario Soto, diputado local, anunció mediante un comunicado que presentó su renuncia como coordinador de la bancada de Morena.

La decisión coincide luego de que el viernes no se presentó a la sesión de la Comisión Anticorrupción, en donde se inició el juicio político en contra del gobernador Samuel García.

Ante esta ausencia, diputados de este partido, así como aspirantes a la gubernatura de Nuevo León, tuvieron una reunión con Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, en donde precisamente se analizó este y otros temas.

Afirma que su renuncia es para que "alguien más" tome el mando de la coordinación

Soto aseguró que la renuncia es para que alguien más tome el mando de la coordinación, debido a que esta debe ser rotativa.

"Siempre he creído en una máxima impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador: el pueblo pone y el pueblo quita. Respeto plenamente las decisiones y posturas de mis compañeras y compañeros, pero también considero que la congruencia obliga a actuar conforme a las propias convicciones"

, expreso.

Mencionó que respaldará a la compañera o compañero que asuma el liderazgo del Grupo Legislativo en el Congreso local.

Descartó que su decisión signifique un distanciamiento de Morena, partido en el que seguirá como integrante.