Mario Soto Esquer anuncia su salida definitiva de Morena

Soto recordó que Morena fue el único partido en el que ha militado y afirmó que sus convicciones se encuentran por encima de los procesos internos

Mario Soto Esquer anunció este miércoles su renuncia a Morena y señaló que concentrará su trabajo político y social en el municipio de García, al considerar que, según él, sus convicciones y su compromiso con la ciudadanía “están por encima de cualquier partido, cargo o circunstancia”

En un comunicado anunció su salida, pero no dijo si se incorporará a otro partido político.

Deja Morena después de más de 11 años de militancia

Soto explicó que actualmente enfrenta un procedimiento partidista que derivó en la suspensión de sus derechos dentro de Morena, situación que limita su participación política y su posibilidad de representar públicamente al partido; por lo mejor, dejó ese partido después de más de 11 años de militancia.

De acuerdo con el propio Soto, dicho procedimiento se construyó principalmente a partir de señalamientos publicados en medios de comunicación y no de hechos que, desde su perspectiva, hayan sido comprobados, por lo que decidió cerrar su etapa dentro del partido.

“Yo entré a la política para servir al pueblo, no para servirme del pueblo, esa ha sido mi convicción desde el primer día y sigue siendo la misma”, dijo el diputado con licencia en un boletín.

Procedimiento comenzó tras dejar la coordinación legislativa

La renuncia ocurre poco más de tres meses después de que dejara la coordinación de Morena en el Congreso local, cargo que había asumido en noviembre de 2024.

El 15 de junio de 2026, Soto anunció su salida de la coordinación y argumentó que la decisión obedecía a un esquema de rotación acordado previamente dentro de la bancada, con el propósito de permitir la llegada de nuevos liderazgos.

Su salida de la coordinación se produjo después de que no acudiera a una sesión de la Comisión Anticorrupción en la que se aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García.

El hecho derivó en un procedimiento interno de Morena y posteriormente en la suspensión de sus derechos partidarios.

En ese momento, Soto sostuvo que su renuncia a la coordinación no significaba su salida de Morena y que continuaría formando parte del partido, sin embargo, este miércoles anunció también su separación de la organización política.

Afirma que concentrará su trabajo en García

Soto recordó que Morena fue el único partido en el que ha militado y afirmó que sus convicciones se encuentran por encima de los procesos internos.

“Antes de ser morenista, soy lopezobradorista, creo en los principios que dieron origen a este movimiento: poner primero a quienes más lo necesitan, combatir los privilegios, trabajar por la justicia y entender la política como un instrumento para servir a la gente”, afirmó.

El exlegislador también señaló que, con el paso del tiempo, Morena se ha alejado de algunos de los principios que dieron origen al movimiento, entre ellos la máxima democrática de que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Soto aseguró que su decisión no responde al rencor ni a la confrontación, sino a una decisión de congruencia, y afirmó que ahora concentrará su tiempo, esfuerzo y capacidad en García.