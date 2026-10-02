Mario Soto anuncia que se une a filas de Movimiento Ciudadano

Esto sucede después de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena le había retirado sus derechos partidistas ante un proceso que se abrió en su contra

Luego de renunciar a una militancia de 11 años en Morena, Mario Soto Esquer anunció que se unirá a Movimiento Ciudadano.

El legislador con licencia confirmó a El Horizonte que se unirá a MC; sin embargo, no regresará al Congreso de Nuevo León.

Previo a la confirmación, Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, publicó una fotografía con Soto en la que le daba la bienvenida al partido.

“Doy la bienvenida a este movimiento a mi buen amigo Mario Soto Esquer”, difundió.

“Mario, es un gran legislador y, sobre todo, un gran líder que ha trabajado por la gente de García y de todo Nuevo León. Me da mucho gusto que hoy se sume este proyecto. Estoy seguro de que vamos a hacer un gran equipo, sumando nuestra experiencia y ganas de trabajar por Nuevo León. ¡Bienvenido, compadre! Vamos a darle con todo”.

Deja Soto su curul en el Congreso de Nuevo León

Soto pidió licencia a su curul el 1 de septiembre, justo cuando arrancó el Tercer Año Legislativo del Congreso de Nuevo León.

Esta decisión se dio después de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena había determinado retirarle sus derechos partidistas, tras un proceso que se abrió en su contra por no votar un juicio político iniciado contra el gobernador Samuel García.

Suplente de Mario Soto también se incorpora a MC

Francisco del Bosque Ramos, legislador suplente de Soto, informó al Congreso del Estado que se uniría a la bancada de Movimiento Ciudadano.

Mediante un escrito dirigido a la Mesa Directiva del Legislativo, el legislador señaló que su decisión responde a la coincidencia con la agenda legislativa de MC.

Por separado, Sandra Pámanes, coordinadora de la fracción emecista, destacó la incorporación del legislador.

“Movimiento Ciudadano refrenda así su disposición para sumar esfuerzos y trabajar desde el Congreso del Estado en una agenda común, privilegiando el diálogo, los acuerdos y las propuestas que permitan avanzar en beneficio de los ciudadanos”, expresó Pámanes.

MC vuelve a tener 10 diputados en el Congreso

Con la incorporación de Del Bosque Ramos al Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, la bancada vuelve a tener 10 diputados, número similar al que contaban al inicio de la Legislatura, antes de que Rocío Montalvo se separara de la fracción.