Marimba y jazz inauguran 'Alfonsina en concierto'

La Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria fue escenario del inicio de la serie Alfonsina en concierto con el programa Memoria Sonora, una propuesta que fusionó marimba folclórica y jazz en el corazón cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El recital estuvo a cargo del Ensamble Mosaico de marimba folclórica, dirigido por el maestro Abel Gómez, así como del Ensamble de Música Popular Melodic Jazz, integrado por estudiantes de la Facultad de Música UANL. La presentación marcó el arranque formal del ciclo impulsado por la Secretaría de Extensión y Cultura en coordinación con la Facultad.

Durante la ceremonia inaugural, autoridades universitarias destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre dependencias para ampliar la oferta cultural y artística dentro de la institución. Subrayaron que estos espacios permiten mantener viva la vocación humanista de la Universidad.

Un encuentro entre literatura y música en Ciudad Universitaria

El recinto, que resguarda el acervo personal de Alfonso Reyes, se convirtió en punto de encuentro entre literatura y música, reforzando su papel como referente cultural dentro de Ciudad Universitaria.

Además de autoridades y comunidad académica, estudiantes de preparatoria y licenciatura asistieron al concierto, disfrutando de una experiencia musical en vivo que combinó tradición y modernidad.

Con este primer recital, Alfonsina en concierto abre un espacio permanente para la difusión del talento estudiantil, consolidando a la Capilla Alfonsina como un foro donde el arte y la memoria dialogan a través del sonido.