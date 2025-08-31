Marilyn Cote, falsa psiquiatra, manipuló a uno de sus pacientes con regalos y medicamentos hasta casarse con él . Durante la relación, le suministraba fármacos para que la obedeciera, y al resistirse a ser inyectado, intentó convencer a su familia de ingresarlo a un hospital psiquiátrico en Puebla, argumentando que “estaba loco”

Hasta fines de 2019, el universo de #MarilynCote consistía en su “familia”que eran: • Sr. Hansen, su esposo que estaba en Oslo • Tobías Hansen, hijo mayor y neurocirujano psiquiatra • Jared Hansen, asistente en su consultorio poblano • Otro ex marido italiano y dos hijos