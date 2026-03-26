Mariana Rodríguez refuerza 'Alimentar con amor' en Agua y Drenaje

Por su parte, la secretaria de Salud esaltó las estrategias enfocadas en la promoción de la lactancia materna y el fortalecimiento del vínculo materno

Como parte de la estrategia "Alimentar con amor", Mariana Rodríguez inauguró este miércoles cuatro lactarios en oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey.

La titular de Amar a Nuevo León destacó que todos los días el Gobierno Estatal avanza hacia un mundo más justo para los bebés

"Durante años estas dos realidades caminaron separadas. El trabajo por un lado y la maternidad por otro. Por eso hoy estamos innovando cuatro espacios de lactancia de manera simultánea en las instalaciones de Agua y Drenaje. Estos lactarios que serán 129, 130, 131 y 132 de la red estatal de ‘Alimentar con amor’, significan un avance muy importante en la forma como nos relacionamos con el trabajo, con el cuidado y un reconocimiento a la labor de las mujeres dentro y fuera de esta institución.

“Esta decisión confirma algo muy importante, incluso en las dependencias más técnicas, en las que todos los días trabajan con tuberías, válvulas reportes y números, también hay espacio para poner a las mujeres al centro y a la vida al centro. Este espacio es parte de una serie de acciones que está haciendo Agua y Drenaje para cumplir esa meta”, señaló Rodríguez Cantú.

Agradeció al director general de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, y a la directora comercial de la paraestatal, Norma Benítez, por el impulso para que los lactarios hayan llegado hasta sus instalaciones.

Reiteran compromiso con trabajadoras en periodo de lactancia

Ortegón Williamson reiteró el compromiso del organismo como aliado de esta estrategia estatal para apoyar a las madres de familia y a las madres trabajadoras en periodo de lactancia.

“Aunque nuestra misión está vinculada a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, hoy damos un paso más: ponemos a las personas y a las familias en el centro de nuestro quehacer. Estos lactarios no son solo áreas físicas; son testimonio de la institución que queremos ser: cercana, humana y comprometida con el bienestar de la comunidad”, dijo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, resaltó las estrategias enfocadas en la promoción de la lactancia materna y el fortalecimiento del vínculo materno, al lograr reducir la mortalidad materna de 55 a 17 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos en cuatro años.

“En el 2025 llegamos a la tasa más baja de los últimos 10 años con 17 de cada 100 mil nacidos vivos. Sabemos que todavía podemos hacer aún más, pero La lactancia materna va mucho más allá de nutrir y alimentar a nuestras niñas y a nuestros niños. La lactancia materna tiene un valor significativo porque les brinda a todos los nutrientes y todas las sustancias que requiere para poder crecer. Por eso es que yo quiero agradecer el día de hoy a Mariana, porque creo que sin ella no hubiese sido posible este incremento en el porcentaje de niños alimentados al seno materno”, agregó.

Este evento también contó con la participación de Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión; Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres; Betsabé Rocha, secretaria de Economía; Gloria Morales, secretaria de Administración; Alejandra Morales, directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (CODETUR); Eva Patricia Salazar, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres; quienes inauguraron los lactarios de manera simultánea en las oficinas de Lincoln, San Nicolás y Obelisco.