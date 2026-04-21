Mariana Rodríguez inicia maestría en Administración en el TEC

La titular de AMAR a Nuevo León retomó sus estudios en el Tecnológico de Monterrey mientras participa en iniciativas rumbo al Mundial 2026

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, retomó su papel de alumna en el Tecnológico de Monterrey.

La esposa del gobernador Samuel García dijo que hoy fue su primer día como estudiante de una maestría en Administración Pública, en la Escuela de Gobierno.

Rodríguez Cantú presidió con el gobernador la Octava Alineación de "Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, en las instalaciones del Estadio Borregos, del Tec de Monterrey.

En este evento se reconoció a las empresas que colaboran para mejorar la infraestructura de la metrópoli, rumbo a la celebración del Mundial de Futbol 2026.

Tanto ella como el mandatario estatal son egresados de esta Universidad.

"He decidido hacer mejor las cosas, se trata de dar nuestra mejor versión”, dijo la titular de AMAR a Nuevo León.

"El Tec siempre nos enseña a dar lo mejor, a ir más allá, no quedarnos con lo que ya se hizo, para construir una mejor sociedad”, aseguró.

A Rodríguez Cantú se le menciona como posible asipirante de MC a la gubernatura de Nuevo León.

En el evento estuvo Mario Adrián Flores, vicepresidente y director del sistema TEC.