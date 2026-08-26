Mariana Rodríguez encabeza graduación de CONALEP Nuevo León

La titular de Amar a Nuevo León destacó este logro como muestra de que la formación profesional puede continuar en cualquier etapa de la vida

Mariana Rodríguez encabezó la ceremonia de graduación de la Generación 2023-2026 del CONALEP Nuevo León, donde tomó protesta a 5 mil 231 Profesionales Técnicos Bachilleres.

Desde la Arena Monterrey y acompañada por el secretario de Educación, Juan Paura, la titular de Amar a Nuevo León destacó el crecimiento de la institución y resaltó el impacto del sistema de Educación Dual, mediante el cual los estudiantes combinan su preparación académica con experiencia práctica en el sector productivo.

Destacan crecimiento de la Educación Dual

Rodríguez Cantú señaló que al inicio de la actual administración había alrededor de 200 alumnos inscritos en el sistema, mientras que actualmente la matrícula supera los 20 mil estudiantes, crecimiento que atribuyó en buena medida al fortalecimiento de este modelo educativo.

"Sabemos que a esta edad ya se nos exige trabajar y luego cuando nos graduamos se nos exige que ya tengamos experiencia, que ya tengamos conocimiento, que ya hayamos participado en alguna empresa.

Explicó que la Educación Dual busca precisamente atender esa necesidad al permitir que los jóvenes adquieran experiencia laboral mientras continúan con sus estudios, además de recibir una remuneración por sus prácticas y la posibilidad de revalidar las materias correspondientes.

“Y esto es lo que el sistema de Educación Dual quiere lograr, que a ustedes se les pague por hacer estas prácticas, por adquirir el conocimiento, que se les revaliden las materias y hoy gracias a este sistema también estamos aquí”, expresó la Titular de Amar a Nuevo León.

Reconocen a primera generación de “Escuela en tu Empresa”

Durante la ceremonia también fueron reconocidos 17 colaboradores de Grupo Alen, quienes concluyeron su formación en la carrera de Electromecánica Industrial y se convirtieron en la primera generación del programa “Escuela en tu Empresa”.

La titular de Amar a Nuevo León destacó este logro como muestra de que la formación profesional puede continuar en cualquier etapa de la vida.

“Esto nos demuestra que no hay límite de edad para seguir estudiando y que siempre se puede seguir aprendiendo”, indicó.

Por su parte, el director general del CONALEP Nuevo León, Andrés Pintos Caballero, informó que la institución cuenta actualmente con 17 planteles y ofrece 30 carreras técnicas, de las cuales egresaron los integrantes de esta generación, conformada en su mayoría por mujeres.

Pintos Caballero exhortó a los nuevos profesionales técnicos a aprovechar la preparación que recibieron y convertirla en una herramienta para abrirse camino en el ámbito laboral.

“Esto no es un título, es una herramienta, una gran herramienta que hoy en día en cualquier lugar que tocamos una puerta nos la piden. Ustedes tienen esa herramienta, pero ahora hay que saberle sacar jugo”, enfatizó.

Premian el mérito académico y la excelencia

Como parte de la ceremonia, se entregaron 34 reconocimientos a estudiantes destacados por mérito académico y excelencia, en reconocimiento a su desempeño durante su formación.

El festejo de graduación concluyó con música y convivencia, con la participación de agrupaciones como Eclipse Boy Band y Passión Vallenata, que pusieron el ambiente con repertorio de pop, vallenato y cumbia al estilo regio.

Con esta ceremonia, el CONALEP Nuevo León indicó que celebró el cierre de la formación académica de más de 5 mil jóvenes y refrendó la importancia de vincular la educación técnica con el sector productivo.