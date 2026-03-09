Mariana Rodríguez destaca apoyo a la mujer en Nuevo León

Afirmó que desde el inicio de la actual administración, se brindan diversos apoyos en beneficio a las mujeres del Estado

Mariana Rodríguez destacó este domingo la conmemoración del 8M, así como el apoyo que se le brinda a las mujeres en Nuevo León.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la titular de AMAR a Nuevo León compartió un mensaje a través de redes sociales, donde visibilizó la importancia de la conmemoración, así como la lucha de las mujeres y su papel en la historia.

"Es una lucha de hace años que sigue en cada mujer que sostiene su mundo con valentía. Es la historia de todas aquellas que alzaron la voz para que hoy podamos ser escuchadas, acompañadas y tener más oportunidades" explicó Rodríguez.

Afirmó que desde el inicio de la actual administración, se brindan diversos apoyos en beneficio a las mujeres del Estado, como el sector salud.

"Desde hace cuatro años y medio, ayudamos a la salud de las mujeres, antes, durante y después de su embarazo. Mamás que pueden seguir alimentando a sus bebés a través de nuestra estrategia "Alimentar con Amor" con 127 nuevos espacios de lactancia."

Entre los programas también destacó la atención gratuita y acompañamiento integral para las mujeres que sufren en cáncer de mama o sus propios hijos la padecen una enfermedad relacionada; apoyos económicos mensuales para jefas de familia y emprendedoras; así como las víctimas de violencia.

Mariana Rodríguez reiteró que este 8 de marzo y todos los días se "trabaja por todas".