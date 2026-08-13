Mariana Rodríguez denuncia baja de Facebook por reportes masivos

Suspenden la página de Facebook de Mariana Rodríguez tras denuncias de usuarios; acusa un intento de silenciar su trabajo.

La página de Facebook de Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, fue suspendida; así lo denunció mediante un video publicado en Instagram.

Rodríguez acusó a “la vieja política” de estar detrás del boicot a sus redes sociales.

En el video, con duración de 2:21 minutos, la titular de Amar a Nuevo León expuso que la razón de la suspensión se debió a que las imágenes que tiene en su red social fueron reportadas y denunciadas.

“Ayer me llega una notificación de que mi cuenta de Facebook estaba completamente suspendida”, narró, “desde hace unos meses hay un operativo en mi página de Facebook en donde están reportando de manera masiva y denunciando todas las fotos que subo con mi hija y me están denunciando publicaciones que disque incurren en explotación infantil y abuso infantil”, asi lo dijo la titular de Amar a Nuevo León. “Fueron tantas las denuncias que literalmente en cuestión de horas eliminaron mi página de Facebook y ya no está”.

Rodríguez señaló que siempre ha cuidado la exposición de sus hijas y descartó que las haya usado para monetizar en la red social.

“Siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir yo siempre protejo a mis hijas”, manifestó, “incluso las personas me critican porque cada vez limito más el contenido de mis hijas en redes”. “Créanme que cada publicación que hago con ellas lo hago cuidándolas que nunca estoy pensando en monetizar con ellas. Jamás han visto una campaña publicitaria en mis redes usando mis hijas como parte del contenido. Yo no monetizo con ellas", así dijo Mariana.

La titular de Amar a Nuevo León afirmó que no lo podrán silenciar y que, si es necesario, creará una nueva página.