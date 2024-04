Mariana Rodríguez buscará fortalecer mercaditos rodantes

Vamos a fortalecer a todos los mercados de Monterrey, aquí no se van a quitar los mercados de Monterrey, se van a fortalecer y se van a cuidar porque sabemos que hoy en día les cobran uso de suelo muchas personas y no están reguladas y muchas veces ni siquiera son autoridad y van y los quitan si no les pagan y se hacen pasar por municipio y no es así, sostuvo la representante de MC cuando dio a conocer el Eje 4 de su plan de trabajo. "Monterrey de los Emprendedores"

Así que tenemos que tener un censo municipal de dónde venden y quiénes venden para poder regularlo y para poder apoyarlos y que accedan ustedes también a todas las herramientas que tiene el municipio para emprender de manera digna, aseguró la candidata durante su encuentro con los comerciantes locales.