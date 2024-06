Mariana Rodríguez adopta cachorro y lo llama 'Alberto'

Durante un recorrido por el cerro de La Campana una de las áreas afectadas por la tormenta tropical Alberto, Mariana Rodríguez encontró un nuevo integrante para su familia: un perrito al que bautizó como "Alberto".

Rodríguez, conocida por su activismo y presencia en redes sociales, se encontraba visitando las zonas dañadas por la tormenta cuando se topó con el perrito. Decidió adoptarlo y darle el nombre de Alberto en honor a la tormenta tropical que azotó la región.

El gesto de Mariana Rodríguez ha sido bien recibido por los usuarios de las redes sociales, quienes unos aplauden su acción de adoptar a un animal en necesidad y otros exigen que se ven los temas que afectan el estado, causados por la tormenta tropical Alberto.

La historia de Alberto, el perrito, fue publicado en las redes sociales de Mariana Rodríguez, destacando un momento de ternura en medio de las dificultades causadas por la tormenta.

En el video, Samuel García menciona que es el octavo animalito adoptado por Mariana.

"El octavo adoptado. Con que no me ladre, los otros siete siempre me ladran, al menos si me ladra me voy acordar para siempre del ciclón Alberto, que trajo mucha lluvia", Samuel García

Con información de elhorizonte.mx

Comentarios