Marciana Martínez Montante festeja 104 años junto a su familia

Entre abrazos, recuerdos y rodeada de cariño de sus seres queridos, Marciana Martínez Montante, conocida cariñosamente como “Chanita”, celebró sus 104 años de vida, una edad que asegura nunca imaginó alcanzar.
“Yo nunca pensé llegar a esta edad que Diosito me ha dejado. Solo él sabe por qué. Porque cuando yo tenía 100 años, yo me sentía como muy acabada, no sé, pero gracias a Dios que no duré mucho tiempo y ya, pues, me compuse”, mencionó.
A lo largo de su vida disfrutó tejer y cuidar sus plantas, actividades que hoy recuerda con cariño.
Cuatro generaciones celebran a Chanita
Su familia la describe como una mujer cariñosa, platicadora y guerrera. Y aunque desde hace tres años utiliza silla de ruedas por una fractura de cadera, aseguran que goza de buena salud.
Con ocho hijos, 27 nietos, 40 bisnietos y cuatro tataranietos, Chanita se ha convertido en el corazón de una gran familia que mantiene la tradición de reunirse cada año para celebrar su vida, incluso durante la Pandemia de Covid-19.
Para su hijo mayor, Moisés Rodríguez, llegar a los 104 años junto a su madre es motivo de enorme alegría.
“Pues mucha alegría. Muy contento de que Dios nos permita tenerla con nosotros y esperamos que Dios nos la siga prestando por muchos años más. No pensábamos que iba a llegar a esta edad, pero pues ella es muy fuerte y tiene mucho ánimo de vivir y pues, gracias a Dios, aquí la tenemos con nosotros”, mencionó.
Así, entre gratitud, recuerdos y el amor de ocho hijos, nietos y demás familiares, Marciana celebra 104 años de vida, convertida en el corazón de una familia que agradece poder seguir compartiendo su historia a su lado.
Una bendición para los asistentes
Y claro, durante su celebración, aprovechó para compartir una bendición con todos los asistentes, deseándoles salud, protección y bienestar.
“Jesús, María y José te acompañe. La Virgen de Guadalupe los cubra con su manto. Que estén bien, que nunca suceda nada. Amén”, dijo.