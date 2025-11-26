Marchan y piden alto a la violencia contra la mujer

Los colectivos alzaron la voz y compartieron casos de violencia de género en sus distintas formas, así como de víctimas de feminicidio y exigieron justicia

Cansadas de la violencia que viven día a día, un grupo de mujeres se manifestaron de manera pacífica en la explanada de los héroes como pare de la movilización por el 25N Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde palacio de gobierno de Nuevo León, el contingente conformado por poco más de 30 mujeres, entre ellas algunas niñas, marcharon en los alrededores de la Macroplaza.

“Pues estamos aquí para luchar en contra de la violencia de las mujeres en Nuevo León, bueno, no solo en Nuevo León, también en México. Ese movimiento es este Nacional y entonces buscamos que nos escuchen, que se atienda a las víctimas y que sobre todo la sociedad en general tenga como esa conversación de respecto a qué es lo que pasa con las mujeres y la violencia en Nuevo León” manifestó Lady López, Representante de Morras Feministas Monterrey.

Los colectivos alzaron la voz y compartieron casos de violencia de género en sus distintas formas, así como de víctimas de feminicidio y exigieron justicia para erradicar esta práctica.

“El día de hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y ese mismo día, hace seis años, mi tía Abril Pérez Aragón fue asesinada en la Ciudad de México, señaló Ana Lucia Torres, Organización la voz de Abril.

Las manifestantes coincidieron en que alzar la voz representa una herramienta superpoderosa, para que trágicas historias dejen de suceder.

Al grito de “vivas se las llevaron, vivas las queremos” las manifestantes se congregaron a las afueras de “Palacio de Gobierno” donde colocaron mantas y cartelones en las vallas que tenían blindado el recinto.

Elementos de Fuerza Civil, de Protección Civil del Estado y tránsito de Monterrey se mantuvieron en la zona para salvaguardar la seguridad de las asistentes.