Marchan regios para concientizar sobre el autismo

La actividad, organizada por la asociación civil SOFE Unidos por el Autismo, reunió a familias completas, niñas y niños, quienes se sumaron al llamado

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril, alrededor de 300 personas participaron en la Caminata del Autismo, planeada para visibilizar la condición y promover una sociedad incluyente.

La actividad, organizada por la asociación civil SOFE Unidos por el Autismo, reunió a familias completas, niñas, niños y ciudadanos, quienes se sumaron al llamado para generar empatía y respeto hacia quienes forman parte del espectro autista.

El recorrido inició en el cruce de Morelos con Garibaldi y recorrió calles del primer cuadro de la ciudad hasta llegar a la Macroplaza. Durante el trayecto, los asistentes portaron playeras en tonos azul y blanco, además de pancartas y globos con mensajes de apoyo.

Entre los objetivos principales de esta movilización estuvo la sensibilización social, así como la necesidad de combatir la discriminación que enfrentan personas con autismo y sus familias, impulsando entornos más comprensivos e incluyentes.

La caminata se desarrolló en un ambiente tranquilo y familiar, sin incidentes, destacando la participación ciudadana en favor de una causa que busca mayor conciencia y respeto.