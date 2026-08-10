Marchan en Monterrey para exigir justicia por Mónica Briseth

Mónica Briseth fue vista por última vez el pasado 11 de julio, cuando salió acompañada de Servando “N”, un conocido desde la secundaria.

Integrantes de colectivos feministas y familiares de Mónica Briseth Macías Vallejo marcharon este fin de semana por el Centro de Monterrey para exigir avances y justicia por el feminicidio de la mujer de 32 años, localizada sin vida dentro de una vivienda en el municipio de Apodaca.

La movilización partió desde la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno, y recorrió calles del primer cuadro de la ciudad. Durante la protesta, los asistentes portaron pancartas y recordaron a Mónica, mientras sus familiares manifestaron que no han recibido avances suficientes sobre el proceso judicial.

La exigencia también incluyó el caso de Pamela Yahaira Alvarado Galván, de 25 años, quien murió después de sufrir quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo durante una agresión registrada en el municipio de Juárez.

La familia de Mónica participó en su búsqueda

Mónica Briseth fue vista por última vez el pasado 11 de julio, cuando salió acompañada de Servando “N”, un conocido desde la secundaria. Al perder comunicación con ella y notar que no regresó a casa ni se presentó a trabajar, sus familiares comenzaron a buscarla.

Mediante la geolocalización de su teléfono celular, la familia obtuvo una ubicación que los condujo hasta un domicilio situado en la calle Dalia, entre Lilas y Las Nubes, en la colonia Arboleda, en Apodaca. Debido a que el inmueble se encuentra dentro de un sector privado, solicitaron apoyo policial para ingresar.

En el interior de la vivienda fue localizado el cuerpo de Mónica con signos de violencia. En el lugar, Servando “N”, presunto propietario del domicilio, fue detenido inicialmente por resistencia de particulares.

Tres días después del hallazgo, la autopsia determinó que Mónica murió por asfixia por sofocación. También presentaba distintas lesiones, algunas de las cuales habrían sido provocadas mientras intentaba defenderse.

Posteriormente, la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra Servando “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio. El hombre permanece recluido en un centro penitenciario estatal mientras continúa el procedimiento para determinar su responsabilidad.

Durante las investigaciones también se dio a conocer que el detenido enfrentaba previamente otro proceso relacionado con un delito equiparable a violación, derivado de la denuncia presentada por una expareja.

Marcha también exige justicia para Pamela Yahaira

La movilización recordó igualmente a Pamela Yahaira Alvarado Galván, quien fue localizada gravemente herida durante ese mismo fin de semana, después de ser atacada en una quinta ubicada en la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, dos personas habrían participado en la agresión, durante la cual Pamela fue rociada con combustible y quemada. Aunque recibió atención hospitalaria, falleció debido a la gravedad de las lesiones que afectaron más del 90 por ciento de su cuerpo.

Familiares y colectivos señalaron que mantendrán visibles ambos casos y continuarán solicitando investigaciones con perspectiva de género, procesos judiciales transparentes y sanciones para todas las personas que resulten responsables.

La protesta concluyó con un llamado a las autoridades estatales para fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres y garantizar que los feminicidios de Mónica Briseth y Pamela Yahaira no queden impunes.