Marchan en García para exigir localizar a Alexis Aldair

Decenas de familiares protestaron con carteles y mensajes para exigir a las autoridades acciones que permitan localizar a sus seres queridos.

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Familiares y amigos de Alexis Aldair Morín Martínez, joven de 18 años reportado como desaparecido desde el pasado 26 de julio, realizaron este lunes una marcha pacífica en el municipio de García para exigir a las autoridades avances en su búsqueda.

La movilización comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana en la colonia Valle de San Blas, donde los manifestantes bloquearon momentáneamente la circulación sobre la avenida Hospital.

Posteriormente, el grupo avanzó hacia la avenida Titanio, con dirección a la Presidencia Municipal de García, para solicitar apoyo de las autoridades ante la desaparición de Alexis y de otros jóvenes que permanecen sin ser localizados en el municipio.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, decenas de familiares participaron en la protesta con carteles y mensajes en los que exigieron acciones para localizar a sus seres queridos.

Alexis Aldair Morín Martínez, vecino de la colonia Valle de San Blas, desapareció el 26 de julio de 2026 en el segundo sector de dicha colonia, en García, Nuevo León.

Según la ficha de búsqueda, el joven es de nacionalidad mexicana, tiene cabello negro y ondulado, tez morena clara, ojos café claro, nariz recta y mide aproximadamente 1.70 metros. Es de complexión delgada.

Al momento de su desaparición vestía una playera negra con dos ángeles blancos en la parte frontal y letras blancas en la espalda, pantalón de mezclilla azul rasgado y tenis blancos marca Jordan.

Los familiares buscan ser atendidos por las autoridades municipales para solicitar apoyo y mayor atención a los casos de personas desaparecidas registrados en García.

El contingente continúa su recorrido por las calles del municipio rumbo a la Presidencia Municipal, donde prevén realizar su protesta.