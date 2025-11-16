Marcha 'Generación Z' y 'Movimiento Del Sombrero' en Monterrey

Ambos movimientos se congregaron en la Explanada de los Héroes para protestar por las calles del Centro de la Ciudad y terminar frente a Palacio de Gobierno

Alrededor de 3,800 personas tomaron las calles del Centro de Monterrey para protestar en contra del gobierno federal de la presidenta Caludia Sheinbaum

Fueron dos movimiento, el de la Generación Z y Movimiento del Sombrero los qué sé reunieron en la Explanada de la Héroes para comenzar a marchar por las calles del centro y posteriormente protestar frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Entre cánticos contra la presidenta, Morena, los protestantes gritaban en contra de las injusticias qué sé han vivido en conjunto al grito de "En Nuevo León, Morena no estará".

- Nota en desarrollo -